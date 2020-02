Civitanova Marche, albero cade su un’auto a causa del vento e provoca un incidente stradale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il fortissimo vento spirato oggi nelle Marche ha causato nuovi danni e disagi, con alberi sradicati e caduti in strada o pericolanti, coppi, cartelli e parabole divelti. A Civitanova Marche, lungo la strada che conduce a Montecosaro, un albero caduto su un'automobile ha innescato un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. fanpage

