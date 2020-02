Carlotta ha vinto la partita più difficile, la pallavolista 19enne torna in campo dopo il tumore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La storia di Carlotta Gabbin, pallavolista veneta di 19 anni che dopo una battaglia contro il linfoma di Hodgkin, che nove mesi fa l’aveva spinta ad abbandonare in campo di volley per sottoporsi alle cure necessarie, è tornata sul parquet tra l’abbraccio delle sue colleghe. "Adesso non mi ferma più nessuno". fanpage

AlbertoBrunell3 : RT @thevolleynews: Carlotta Gabbin ha vinto la battaglia contro il tumore: 'Adesso non mi ferma più nessuno' - - veneto_ : RT @ChiaraBortolato: Nel #worldcancerday per @FipavTreUno ho raccontato la storia di Carlotta, la pallavolista di #Treviso che ha vinto la… - ChiaraBortolato : Nel #worldcancerday per @FipavTreUno ho raccontato la storia di Carlotta, la pallavolista di #Treviso che ha vinto… -