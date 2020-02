CALDO letteralmente folle: in Spagna 30°C! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo tre giorni consecutivi di temperature straordinariamente elevate, cappaci di stabilire nuovi assoluti in alcune zone d'Europa, ieri è stato raggiunto l'apice. Stiamo per documentarvi temperature letteralmente fuori da ogni logica, temperature che dovrebbero farci seriamente riflettere sul riscaldamento globale e sui cambiamenti climatici. Ancora una volta la Spagna orientale ha registrato le temperature più alte, cin l'aeroporto di Valencia che ha toccato - pensate un po' - l'incredibile valore di +29,6°C stabilendo in tal modo il nuovo record assoluto del mese di febbraio. La stazione di Javea/Xabia ha raggiunto +28,9°C mentre la città di Alicante registrava una massima di +28,6°C! Di seguito ecco le 30 rilevazioni più significative SYNOP/METAR del 4 febbraio 2020: Come detto pocanzi, la stazione meteorologica dell'aeroporto di Valencia ha raggiunto il record ... meteogiornale

