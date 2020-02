Buoni Pasto, Anseb: "Da sempre a fianco esercenti, no a massimo ribasso" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Anseb “da anni" è "al fianco degli esercenti affinché la conformazione dei bandi di gara pubblici per la fornitura dei servizi sostitutivi di mensa al massimo ribasso venga rivista: deve essere premiata la qualità delle offerte e non soltanto il risparmio generato al bilancio dello Stato, come da troppo tempo accade”. Così Emmanuele Massagli, presidente di Anseb, ricorda la posizione dell’Associazione, sulla vicenda dei Buoni Pasto. Secondo Massagli "la nota e triste vicenda di QuiGroup è stata l’inevitabile conseguenza di un insieme complesso di storture, con responsabilità da ascrivere non soltanto alle gare al massimo ribasso, ma alla stessa azienda, avente un modello di business del tutto diverso dalle altre". Per questo è non soltanto sbagliata ... notizie

