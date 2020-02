Biella, 67enne colpisce la moglie col ferro da stiro e poi si accoltella (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Numerose fonti stanno riportando una tragica vicenda accaduta nella mattinata, in centro a Biella. Un uomo avrebbe colpito la moglie con un ferro da stiro, per poi tentare il suicidio. Entrambi al momento sarebbero vivi, ma in gravi condizioni. La Polizia indaga per capire il movente di questa violenza. Ha colpito la moglie col ferro da stiro I fatti sarebbero accaduti attorno alle 7 di questa mattina, mercoledì 5 febbraio. I due coniugi hanno rispettivamente 67 anni il marito e 58 la moglie e risiedono in un appartamento molto vicino alla Questura di Biella. Qui, per motivi ancora da chiarire, in mattinata si è scatenata una brutale violenza. Il tutto sembrerebbe essere accaduto dopo una pesante lite tra i coniugi.Secondo le prime ricostruzioni fornite da numerose fonti, l’uomo di 67 anni avrebbe colpito la moglie con un ferro da stiro, causandole una probabile e severa frattura ... thesocialpost

