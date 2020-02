Allerta arancione per oggi in tutta la Puglia, forti venti di burrasca e nove sopra i 500 metri di altezza (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Centro funzionale decentrato pugliese della Protezione civile ha emanato un’Allerta arancione per vento forte previsto su Gargano e isole Tremiti, Puglia centrale adriatica, penisola salentina, bacini del Lato e del Lenne, basso Ofanto e basso Fortore. L’avviso si affianca ad una seconda Allerta gialla sul resto della regione dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore. Sono previsti venti di burrasca fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte sulle zone costiere e appenniniche oltre a forti mareggiate lungo le coste esposte. E’ stata emanata anche un’Allerta gialla per neve su Gargano e Tremiti, Tavoliere, Puglia centrale bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, basso Fortore dalle prime ore di domani 5 Febbraio per le successive 36 ore. Sono previste precipitazioni nevose al di sopra dei ... baritalianews

