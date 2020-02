Terzo pareggio consecutivo per la Roma Calcio Femminile: col Vittorio Veneto è 1-1 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – Tredicesima giornata di campionato per la Roma Calcio Femminile, che dopo i due punti ottenuti contro Perugia e Riozzese va a far visita al Vittorio Veneto alla caccia di punti importanti nella corsa alla salvezza. Nel primo tempo entrambe le squadre cercano di impossessarsi del pallino del gioco, ma sono le capitoline a gestire i tempi con più intensità, riuscendo ad arrivare più volte dalle parti di Reginato, senza però riuscire a trovare il bersaglio grosso. Un paio di occasioni anche per le padrone di casa, ma all’intervallo il punteggio è zero a zero. Nella ripresa, dopo un paio di buone occasioni capitate sui piedi di Landa e Conte, il Vittorio Veneto alza il baricentro creando numerosi pericoli per la porta giallorossa. A metà secondo tempo l’ex di turno Greis Domi trova il tiro della domenica e porta in vantaggio le padrone di casa, che pochi minuti dopo ... romadailynews

