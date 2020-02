Shannen Doherty | il doloroso annuncio in tv | “Il cancro è tornato È al quarto stadio”

Beverly Hills 90210 - Shannen Doherty è in fin di vita : “Il cancro è tornato - sono al quarto stadio” : “E’ successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, sono al quarto stadio“. Così, tra le lacrime, l’attrice di Beverly Hills 90210 Shannen Doherty ha in un’intervista a “Good Morning America“, il ritorno del cancro al seno contro cui da tempo lotta. “Non credo di averlo ancora metabolizzato. E’ una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni”, ha spiegato ...

