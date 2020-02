Sardine, primi problemi: il leader romano litiga con i fondatori (Di martedì 4 febbraio 2020) Sardine, i primi problemi nel movimento: il leader romano Stephen Ogongo litiga con i fondatori bolognesi Il movimento delle Sardine sta ricoprendo un ruolo piuttosto importante nella politica italiana. Dopo la formazione negli ultimi mesi del 2019, i raduni in piazza a Bologna e Roma, l’apice è stato toccato durante la campagna elettorale per le … L'articolo Sardine, primi problemi: il leader romano litiga con i fondatori proviene da www.inews24.it. inews24

Stefano47510568 : RT @IlConte50919IT: Primi guai per le #Sardine: a quanto pare in quel di #Roma non hanno gradito la fotina con Lucianone e quindi i pesciol… - Caffe_Graziella : RT @IlConte50919IT: Primi guai per le #Sardine: a quanto pare in quel di #Roma non hanno gradito la fotina con Lucianone e quindi i pesciol… - aleandro970 : Anche tra le #Sardine cominciano i primi distinguo. Mi attendo a breve le “Sardine sotto sale” e le “Sardine sott’o… -