Sanremo 2020, Tiziano Ferro scoppia a piangere in diretta e interrompe la canzone (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, Tiziano Ferro scoppia a piangere in diretta e interrompe la canzone. Tiziano Ferro canta Almeno tu nell’universo di Mia Martini e alla fine della canzone vinto dall’emozione interrompe il cantato, si commuove e si mette a piangere. Amadeus entra e lo abbraccia e lui continua a piangere dicendo: “Ho rovinato tutto”. Poi ringrazia … L'articolo Sanremo 2020, Tiziano Ferro scoppia a piangere in diretta e interrompe la canzone è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

