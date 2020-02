Salvini: Raggi sindaco più incapace storia Roma, giovedì torno ad Ostia (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “Questa mattina, a Roma, paralizzata una linea ferroviaria per ‘indisponibilita’ del personale Atac’, lasciando a piedi migliaia di lavoratori… Altro fallimento del sindaco piu’ incapace della storia della Capitale, altri disagi per i cittadini. Giovedi’ tornero’ ad Ostia, dove migliaia di residenti sono abbandonati e dimenticati. Al lavoro per offrire ai Romani un futuro migliore”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini. L'articolo Salvini: Raggi sindaco più incapace storia Roma, giovedì torno ad Ostia proviene da RomaDailyNews. romadailynews

