Professore denunciato: nessuna sassaiola contro i cinesi a Frosinone, solo procurato allarme (Di martedì 4 febbraio 2020) Non c’è mai stata quella sassaiola contro il gruppo di studenti cinesi dell’Accademia di Belle Arti a Frosinone, e un Professore è stato quindi denunciato per procurato allarme da psicosi coronavirus. L’insegnante, infatti, aveva diffuso la notizia rivelatasi poi non vera. La presunta notizia era trapelata nel corso della conferenza stampa che la direttrice dell’istituto, … L'articolo Professore denunciato: nessuna sassaiola contro i cinesi a Frosinone, solo procurato allarme proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

fattoquotidiano : Coronavirus, “a Frosinone nessuna sassaiola contro studenti cinesi”: denunciato il professore che l’aveva raccontat… - RobTallei : 'La polizia di Frosinone ha indagato sui presunti episodi di intolleranza verso cittadini cinesi denunciati da un p… - HuffPostItalia : Falsa la notizia della sassaiola contro i cinesi a Frosinone: denunciato il professore -