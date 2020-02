Pirandello in "Liolà" vestì di falsa allegria l'ossessione per la ricchezza e il sesso - (Di martedì 4 febbraio 2020) Marta Calcagno Baldini Il regista Francesco Bellomo rivisita il capolavoro dello scrittore siciliano Non è un caso che Francesco Bellomo, regista e produttore teatrale agrigentino classe 1963, abbia scelto di firmare la regia di Liolà, commedia del 1916 di Luigi Pirandello, suo illustre concittadino: la drammaturgia, infatti, è considerata il capolavoro del teatro dialettale dell'autore siciliano, ed è caratterizzata da ritmi briosi e quasi scatenati. Un testo solo apparentemente leggero, però, che Pirandello scrive in un momento piuttosto complesso e doloroso della sua vita (il figlio era detenuto in un campo di prigionia di guerra, mentre la moglie soffriva di crisi sempre più frequenti della sua malattia mentale). «L'allegria e la spensieratezza dei personaggi di questo spettacolo è solo apparente» spiega il regista al Giornale. Infatti Liolà è la storia dell'ossessione ... ilgiornale

