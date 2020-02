La principessa Beatrice è "furiosa" per aver dovuto rimandare le nozze - (Di martedì 4 febbraio 2020) Mariangela Garofano La principessa Beatrice è stata costretta a rimandare le nozze con Edoardo Mapelli Mozzi a causa dello scandalo in cui è implicato il padre Andrea. E ora un insider ha rivelato che la giovane sarebbe "furiosa", sebbene la data del matrimonio sia stata decisa Le nozze della principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi sono state rimandate diverse volte, a causa dello scandalo in cui è implicato il principe Andrea. Stando al Daily Mail Beatrice sarebbe furiosa per essere stata costretta a rimandare il matrimonio. Ad aumentare il malcontento della primogenita di Sarah Ferguson e Andrea di York, in questi giorni è arrivata la notizia del cambio della location in cui si svolgerà la cerimonia nuziale. I due futuri sposi infatti, non si sposeranno più alla Guards' Chapel, a causa della sospensione del duca da diverse associazioni militari. Dopo la disastrosa ... ilgiornale

