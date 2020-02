La madre non accende il wifi: la figlia l’aggredisce a colpi di cellulare, arrestata (Di martedì 4 febbraio 2020) I fatti sono avvenuti nel Catanese. La ragazza, una 19enne, è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Neanche l’arrivo dei carabinieri è riuscita a calmarla: “Vi ammazzo, ve la faccio pagare, vedrete cosa faccio!”, ha gridato la giovane. I genitori ne hanno chiesto e ottenuto l’allontanamento da casa. La madre si rifiuta di accendere il wifi e la figlia, che intendere fare una videochiamata al fidanzato, va su tutte le furie e la colpisce, ferendola, con lo smartphone. La diciannovenne è stata arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Catania con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I fatti sono avvenuti a Mascalucia. Secondo quanto ricostruito, la giovane, rientrata nell’abitazione dopo due giorni di assenza, voleva l’immediata accensione del router per poter videochiamare il fidanzato, ... limemagazine.eu

