Giovanna Civitillo: chi è la moglie di Amadeus, conduttore di Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Chi è Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus conduttore di Sanremo 2020 Amadeus è il protagonista di Sanremo 2020. Le donne che affiancheranno sul palco dell’Ariston il conduttore e direttore artistico sono ormai note, ma non tutti sanno invece chi è la donna che sta a fianco di Amadeus nella vita privata. La moglie dell’uomo della 70esima edizione del Festival è Giovanna Civitillo. Nata a Vico Equense in provincia di Napoli il 9 settembre 1977, Giovanna Citivillo è una ballerina professionista. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus: una carriera da ballerina – Nel 1986 Giovanna Citivillo ha studiato danza classica e moderna presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza, per poi diplomarsi nel 1994 al Teatro Bellini di Napoli nel balletto di August Bournonville. La moglie di Amadeus ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali di danza, vincendo come ... tpi

