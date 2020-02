Francesco Sarcina si confessa: “la canzone parla di Clizia” (Di martedì 4 febbraio 2020) Le dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi dal cantante Francesco Sarcina rivelano lo stato d’animo del cantante dopo la crisi matrimoniale con Clizia Incorvaia, ormai protagonista indiscussa del Grande Fratello 2020. Le dichiarazioni prima di Sanremo 2020 Il 43enne sembra voler ripartire proprio da Sanremo. Il leader del gruppo musicale dopo le dichiarazioni rilasciate sul tradimento della ex moglie con il suo migliore amico presenta la sua nuova canzone Dov’è. @photocredits Oggi L’insegnamento che vuole divulgare tramite Oggi il cantante è che il dolore, le ferite e le sofferenze non devono bloccare, ma devono dare la forza per un nuovo inizio e permettere di imparare dagli errori. Sarcina nel ritornello della canzone ripete numerose volte la ricerca della gioia consapevole del fatto che oggi forse nessuno sia in grado di spiegare cosa sia effettivamente la ... velvetgossip

