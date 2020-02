Festival di Sanremo 2020, Morgan a “Vieni da me” svela il testo della canzone in gara? Caterina Balivo interviene subito: “Non cantarla!” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un sacco di pezzi insieme ma non li abbiamo mai pubblicati. Questa è la prima volta. Noi facciamo tutto con naturalezza perché ci stimiamo”. Così, in collegamento con “Vieni da me“, Morgan ha spiegato il suo rapporto con Bugo, l’artista insieme al quale è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Sincero”. Proprio il testo di questo brano però, potrebbe esser stato svelato involontariamente da Morgan poco dopo, quando ha proseguito dicendo: “Ringrazio Bugo perché mi è stato vicino nelle circostanze dell’ultimo anno. Lo dice anche il testo…’Anche la gratitudine e le circostanze…'”. Subito però è intervenuta Caterina Balivo che, preoccupata, l’ha prontamente interrotto: “Non cantarla, Morgan, non cantarla!“. Come è noto infatti, non si può svelare il ... ilfattoquotidiano

