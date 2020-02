Dipendenti scoprono una famiglia abusiva nel magazzino e non possono far altro che aiutarla (Di martedì 4 febbraio 2020) I Dipendenti di un negozio Home Depot che si trova in Colorado un giorno hanno pizzicato nel magazzino una famiglia abusiva che si era rintanata dietro una montagna di pacchetti del reparto giardinaggio. E non hanno potuto far altro che aiutarli, dando loro una casa, del buon cibo e tutti i comfort di cui avevano bisogno. Un giorno i Dipendenti di questo negozi sono rimasti senza parole nel trovare una famiglia di esseri pelosi che viveva all’interno del magazzino. Dovevano spostare della merce da una parte all’altra del negozio e nel reparto dedicato al giardinaggio hanno sorpreso questo gruppetto che chissà da quanto tempo viveva lì dentro. E non hanno mai avuto dubbi sul da farsi. I Dipendenti, infatti, hanno scoperto una famiglia di procioni che viveva tra sacchi di pacciame: forse ... bigodino

gaetano_barbati : Cucuzza si muove nella casa un po' come quegli anziani che scoprono Facebook per la prima volta: 1) prima non capi… - Ale_De_Chirico : Farmaci rubati da deposito: carabinieri scoprono dipendenti infedeli -