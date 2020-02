Diletta Leotta Sanremo 2020 svela: “Mi farò una birra a fine diretta” (Di martedì 4 febbraio 2020) Diletta Leotta a Sanremo 2020 con Amadeus racconta cosa farà dopo la puntata Amadeus punto dritto alla prima serata del Festival di Sanremo 2020, presentandosi in sala stampa nella conferenza di oggi affiancato da Diletta Leotta e Rula Jebreal. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Diletta Leotta si è detta molto emozionata per questa nuova e inedita avventura che farà a Sanremo 2020. Conduttrice sportiva e volto di Dazn, che lavora anche a Radio 105 come speaker, ha dichiarato di essere molto felice di condividere il palco dell’Ariston con altre nove donne meravigliose: “Credo nella solidarietà femminile, vorrei ce ne fosse di più”. Diletta Leotta dopo Sanremo ha affermato che farà una cosa che non rientra nelle sue abitudini: “L’impegno è tosto, ma merita un brindisi. Una birra a fine diretta non me la toglie nessuno!” La Leotta è ... lanostratv

