Dal rap su Sarri al Festival di Sanremo: Napoli fa il tifo per Anastasio (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tra i 24 big in gara per la 70esima edizione di Sanremo che comincerà tra qualche ora c’è un solo napoletano ed è dato tra i favoriti da bookmaker e addetti ai lavori: è il rapper e poeta Anastasio. Nome completo Marco Anastasio, 22enne di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, è diventato famoso con la canzone “come Maurizio Sarri”, pezzo dedicato all’allora allenatore e “comandante” della formazione azzurra. E’ stato il vincitore della 12esima edizione di X Factor ed ha calcato il palco dell’Ariston già l’anno scorso quando fece da spalla a Claudio Bisio, accompagnando il comico-presentatore in un monologo sul rapporto padre-figlio. Concorrerà quest’anno al Festival della musica italiana con il pezzo “Rosso di Rabbia”, canzone che anticipa il suo album “Atto Zero”, in uscita il 7 febbraio per Sony Music Italy. E’ un ... anteprima24

