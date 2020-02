Coronavirus: test per diagnosi messo a punto dall’Università di Padova (Di martedì 4 febbraio 2020) É ufficialmente pronto il test europeo per la diagnosi del Coronavirus rispondente alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ad averlo messo a punto è stato il laboratorio di virologia dell’Università di Padova specializzato nello studio dei virus da importazione. La diagnosi per il Coronavirus Il responsabile Andrea Crisanti ha spiegato che il suo team ha utilizzato le nuove sequenze del Coronavirus depositate nelle banche dati internazionali. A compiere quest’ultima operazione era stato un gruppo di ricerca internazionale capeggiato dagli scienziati dell’istituto di Virologia dell’Università Charité di Berlino. Costoro hanno collaborato con i colleghi del Dipartimento di Viroscienze di Rotterdam (Paesi Bassi), dell’Università di Hong Kong, dell’Università di Aix-Marsiglia (Francia) e di altri istituti di ricerca. Sotto la ... notizie

