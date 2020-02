Coronavirus in Giappone: 10 contagi su nave da crociera in quarantena (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Solo almeno dieci i casi confermati di Coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena nella giornata del 4 febbraio davanti alle coste del Giappone dopo che un turista 80enne era risultato positivo al virus. La nave trasporta circa 3.500 persone, di cui 2.500 passeggeri e 1.000 membri dell’equipaggio, ed è attualmente ormeggiata nel porto di Yokohama in attesa che vengano emanate le prossime direttiva da parte del ministero della Salute Giapponese. notizie

