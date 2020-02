Coronavirus, Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non sa che suo figlio è rimasto bloccato in Cina (Di martedì 4 febbraio 2020) Fabio Testi è tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip e, essendo “isolato” nella Casa, non sa che suo figlio Fabio Jr è bloccato in Cina a causa dell’epidemia di Coronavirus. I concorrenti del reality di Canale 5 non possono infatti avere contatti con il mondo esterno e non hanno informazioni su quello che succede, per questo l’attore non immagina che oltre trecento persone sono morte in Cina a causa del Coronavirus e che il governo italiano ha bloccato tutti i voli con il Paese del dragone, motivo per cui suo figlio che vive a Shanghai – anche volendo – non può rientrare in Italia. “Fabio jr vive a Shanghai da anni ed è sereno, non ha provato a rientrare in Italia e non è rimasto bloccato diversamente da quanto ho letto in giro. Non ci pensa proprio a rientrare”, ha fatto sapere Raimo a Fanpage.it. “La produzione del Grande ... ilfattoquotidiano

veroantonelli_ : RT @FQMagazineit: Coronavirus, Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non sa che suo figlio è rimasto bloccato in Cina - FQMagazineit : Coronavirus, Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non sa che suo figlio è rimasto bloccato in Cina - TutteLeNotizie : Coronavirus, Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non sa che suo figlio è rimasto… -