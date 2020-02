Caucus in Iowa: caos per il ritardo dei risultati. E ora Pete Buttigieg dichiara la vittoria (Di martedì 4 febbraio 2020) Polemiche nella corsa per la conquista della nomination dem nello Stato che può decidere le sorti della Casa Bianca (e dove Trump ha già vinto i Caucus repubblicani): a votazioni terminate pervenuto solo il 25% dei dati. Sanders: «Ho la sensazione che quando saranno noti i risultati vedremo che siamo andati molto bene» corriere

