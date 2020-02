Calci e schiaffi ai bimbi, maestro di Treviso condannato a 2 anni: “Non facevo nulla di male” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il maestro di 59 anni condannato a risarcire anche ciascuna delle 20 famiglie costituite parte civile con 5 mila euro. I" bambini non avevano paura, semmai erano spaesati. I primi giorni di scuola sono sempre complicati per gli alunni della prima elementare" aveva spiegato in aula difendendo fino all’ultimo il suo comportamento. fanpage

corriereveneto : Calci e schiaffi agli alunni, maestro di #Treviso condannato dopo 7 anni - recycle__bin : magna che è bono fai solo scene viziata ringrazia iddio per quella santa di madre che non vali niente e ti mantiene… - FOOT_FLIX : @86_longo Quando si mette spalle al difensore e inizia a fare i soliti 35p tocchi inutili viene voglia di prenderlo… -