Barcellona, Messi attacca Abidal: «Molti giocatori non erano soddisfatti di Valverde? Fai i nomi» (Di martedì 4 febbraio 2020) Acqua a dir poco agitate in casa Barcellona. L’ultima è di poche ore fa, uno scontro tra Lionel Messi e il direttore sportivo del Barça Abidal. Abidal ha concesso un’intervista al quotidiano Sport, in cui ha parlato anche dell’esonero di Valverde. E ha detto: “Prima di tutto, non è mai facile. Va ringraziato Valverde per il lavoro che ha svolto, ha vinto titoli e ha gestito la squadra molto bene ma dall’esterno mancava una marcia in più ed è stata la ragione che ha portato al cambio. Non so se la sua partenza sia stata una cosa positiva o negativa, ciascuno ha la propria opinione. Molti giocatori non erano soddisfatti e non lavoravano molto. È sempre difficile prendere decisioni del genere. Cercando il meglio della squadra, abbiamo preso questa decisione.” Non so se è stata una decisione”. Ed è proprio la frase relativa ai calciatori che non è piaciuta al ... ilnapolista

napolista : Barcellona, Messi attacca Abidal: «Molti giocatori non erano soddisfatti di Valverde? Fai i nomi» Acque agitate ne… - sportli26181512 : Messi attacca pubblicamente Abidal: è caos al Barcellona: Il ds in un’intervista alla stampa catalana: “Molti gioca… - GoalItalia : Barcellona nel caos: botta e risposta tra Abidal e Messi ?? -