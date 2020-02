Ascolti Grande Fratello Vip, Signorini si ferma: la decisione di Mediaset (Di martedì 4 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Ascolti: Alfonso Signorini battuto da Rai1 non va in onda venerdì La puntata della fiction del primo canale della Tv di Stato ambientata dopo la Seconda Guerra Mondiale, La Guerra è Finita, ha vinto la sfida degli Ascolti lunedì 3 febbraio contro il Grande Fratello Vip, superando il reality show di Alfonso Signorini in termini di spettatori e share. La puntata de La Guerra è Finita, con Michele Riondino e Isabella Ragonese, è stata vista da 4.071.000 telespettatori, pari al 18% di share, leggermente in calo rispetto alla scorsa settimana. Grande Fratello Vip, invece, è stato seguito da 3.282.000 telespettatori, pari al 19,3% di share, Ascolti stabili esattamente come la scorsa settimana e decisamente meglio rispetto alla puntata di sette giorni fa. Alfonso Signorini si ferma: Grande Fratello Vip non andrà in onda. Mediaset ha deciso di fare riposare il reality show ... lanostratv

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, La guerra è finita (18%) vs Grande Fratello Vip (19.3%) | Auditel 3 febbraio 2020… - KontroKulturaa : Ascolti tv 3 febbraio: record del Grande Fratello Vip, ma vince La guerra è finita. Vola Bonolis - - zazoomblog : Ascolti TV Lunedì 3 febbraio 2020. Grande Fratello Vip 19.3% La Guerra è Finita chiude al 18% - #Ascolti #Lunedì… -