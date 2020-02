Xenobot, il robot vivente realizzato con le cellule di una rana (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un gruppo di ricercatori statunitensi ha realizzato il prototipo del primo Frankenstein in miniatura. In grado di muoversi, piegarsi e accogliere sostanze dentro di sé.Non è esagerato dire che siamo a un passo da un cambiamento cruciale nella tecnologia. Quello che potremmo chiamare l'avvento della macchina «biologica» non è mai stato così vicino, ora che ricercatori statunitensi dell'università Tufts e di quella del Vermont hanno realizzato il primo robot costituito al cento per cento di tessuto biologico. Lo hanno ribattezzato Xenobot perché costituito da cellule prelevate da embrioni della specie Xenopus laevis, una rana endemica dell'Africa. Ha una forma che somiglia a quella di un paracadute, dimensioni di qualche millimetro ed è in grado di sopravvivere una decina di giorni e spostarsi in ambienti liquidi. È stato costruito a partire da diversi tipi di cellule staminali ... panorama

panorama_it : Un gruppo di ricercatori statunitensi ha realizzato il prototipo del primo Frankenstein in miniatura. In grado di m… - erraniemaldi : Arrivano gli ‘xenobot’, primi robot viventi fatti di cellule. Ma dove vuole arrivare la tecnologia? - borsamat : #Xenobot, i primi robot viventi e con il potere di autorigenerarsi creati con le cellule staminali delle rane… -