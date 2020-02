Wanda Nara | scoppia il caos sul web

Grande Fratello Vip - Wanda Nara risponde alle offese di Barbara Alberti. Il confronto in diretta : Una risposta piccata, ma decisamente signorile, quella che Wanda Nara ha scelto per Barbara Alberti. L’opinionista del Grande Fratello Vip, e moglie di Mauro Icardi, ha infatti ammesso di non aver gradito i commenti della scrittrice sul suo aspetto fisico. Per questo motivo, la puntata di ieri sera del Gf Vip è stata l’occasione per un confronto tra Wanda Nara e Barbara Alberti. La showgirl argentina lo aveva in qualche modo ...

Terrorizzata dal Coronavirus - Wanda Nara irriconoscibile : “Le mascherine erano finite ovunque - ecco come ne ho trovata una” : Wanda Nara, Showgirl argentina, è tra le protagoniste in assoluto del GF VIP 2020. Che sembra più acceso che mai,tra liti, disaccordi e flirt amorosi. Ieri sera la trasmissione è andata in onda come sempre, e c'erano presenti anche Wanda Nara e Pupo, questa mattina Wanda è ripartita per parigi con lo scopo di raggiungere la sua famiglia. Mentre attraversava l'aeroporto di Fiumicino a rima, ha compiuto un gesto che non ha lasciato affatto ...

Elisa De Panicis amante di Maxi Lopez : messaggio a Wanda Nara : Elisa De Panicis amante di Wanda Nara: parla l’influencer Elisa De Panicis è stata l’amante di Maxi Lopez mentre lui era sposato con Wanda Nara. Sotto gli occhi dei telespettatori del Grande Fratello Vip 4 si sta consumando un intreccio sentimentale clamoroso. Nella puntata andata in onda su Canale 5 mercoledì scorso Alfonso Signorini ha sganciato lo scoop bomba. Poco prima dei saluti finali, il presentatore si è rivolto ...

Barbara Alberti offende Wanda Nara : “È un mostro” - al Grande Fratello Vip nega di averlo detto : Barbara Alberti insulta Wanda Nara al Grande Fratello Vip, mentre parla con l’opinionista si rimangia tutto L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri 31 gennaio 2020 su Canale 5, tra le tante cose abbiamo assistito anche ad un piccolo battibecco tra Barbara Alberti e Wanda Nara. Ieri nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha offesto l’opinionista del reality definendola un mostro. Questo è ciò che ...

Wanda Nara su Instagram : all’aeroporto con la mascherina : La showgirl argentina Wanda Nara è tra le protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Lo show condotto da Alfonso Signorini è entrato ormai nel vivo con lite anche pesanti (tra Michele Cucuzza e Andrea Montovoli e tra Adriana Volpe e Antonella Elia) e momenti di grandi emozioni. Wanda Nara è tra le opinioniste della trasmissione (oltre a lei c’è anche Pupo) e nella serata di venerdì 31 Gennaio 2020 ha ...

Wanda Nara a Barbara Alberti : “Non mi aspettavo un commento così” : Dopo le accuse che Barbara Alberti aveva sferrato contro Wanda Nara, è scattato il confronto diretto nel quale le due hanno trovato un punto di incontro. Il chiarimento, però, è arrivato dopo la replica della moglie di Icardi. Barbara, allontanata dal programma a causa di un malore, aveva definito Wanda “un mostro”. La scrittrice aveva anche aggiunto: “È alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno”. ...

GF Vip - dopo le offese Wanda Nara affronta Barbara Alberti : il gesto non passa inosservato : Al GF Vip hanno fatto molto discutere le parole di Barbara Alberti su Wanda Nara. Chiacchierando con Rita Rusic e Andrea Montovoli in camere da letto la scrittrice si era probabilmente dimenticata di avere il microfono aperto (e infatti dopo prova a coprirlo ma inutilmente) lasciandosi andare a termini non proprio lusinghieri sull’opinionista del reality insieme a Pupo. “Ma come Wanda Nera, Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta ...

GF Vip - Wanda Nara entra in studio con un vestito scollatissimo e pieno di paillettes. Ma il “dettaglio” incredibile non sfugge : Per questa edizione del Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara non risparmia nessuna sorpresa. Dalla prima puntata del serale sino ad oggi ha sempre trovato il modo per meravigliare il pubblico e, in alcuni casi, fare anche ricredere qualcuno sul proprio conto. L’opinionista si è saputa calare nei panni che il ruolo richiedeva, riuscendo persino a portare una luce diversa in studio. Complice anche il look. Wanda Nara sembra non poter rinunciare ...

GF Vip 2020 - ottava puntata : Wanda Nara con stesso abito e stessa scollatura - cambia solo il colore : Glitter in verde smeraldo e super scollatura hot per Wanda Nara nell'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2020, diretta in cui l'opinionista ha sfoggiato lo stesso vestito che aveva già indossato in precedenza. Ecco tutti i dettagli del look di Wanda Nara al GF Vip.Continua a leggere

Barbara Alberti si rimangia le offese su Wanda Nara che risponde con un gesto epico : Barbara Alberti durante il momento nomination al Grande Fratello Vip ha avuto la possibilità di confrontarsi con Wanda Nara che aveva appellato come “mostro” qualche sera fa. “Wanda Nara è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno, è un mostro!”. A chiederle un commento è stato Alfonso Signorini: “Ti abbiamo sentita parlare della nostra opinionista Wanda Nara, hai detto che è alta un metro e mezzo e ...

Gf Vip - Barbara Alberti contro Wanda Nara e interviene Pupo : "Nella botte piccola ci sono le tette grosse" - : Francesca Galici Chiarimento tra Wanda Nara e Barbara Alberti al Grande Fratello Vip dopo le parole della concorrente, interviene Pupo che spazza la tensione con una battuta Durante la settimana non sono passate inosservate le parole di Barbara Alberti contro Wanda Nara. La concorrente del Grande Fratello Vip, in un momento nel quale era senza microfono, ha appellato l'opinionista con termini non lusinghieri, tanto che Wanda Nara ha ...

Barbara Alberti dopo le offese a Wanda Nara : “Fare battute alle spalle è un grande divertimento” : Al GF Vip, Wanda Nara ha risposto a un commento della Alberti, che la definì "mostro": "Da una donna colta che mi ricorda la mia nonna non mi aspettavo un commento così". La Alberti, pi finita in nomination, ha ammesso di aver solo scherzato: "Fare delle battute alle spalle è sempre stato uno dei grandi divertimenti della vita".Continua a leggere

