Valeriani: deficit discariche non solo a Roma ma in tutto il Lazio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “La carenza di discariche di servizio non riguarda solo Roma e la sua provincia ma interessa anche le province di Frosinone e Latina. Di conseguenza, il Lazio presenta un evidente deficit impiantistico per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Tolta la provincia di Viterbo e la parte nord della provincia di Roma, infatti, con la recente chiusura della discarica di Colleferro, annunciata con largo anticipo, il resto del territorio regionale e’ sprovvisto di questa tipologia di impianti”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, illustrando il piano Rifiuti 2019/25 nella commissione competente che ha iniziato l’esame della proposta. “A partire da Roma per arrivare alla provincia di Latina e presto anche a quella di Frosinone, non ci sono siti per lo smaltimento degli scarti, una situazione che di fatto ... romadailynews

