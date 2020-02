Umberto Bossi: “La Lega nazionalista non può vincere al Sud, è stato un errore di Salvini” (Di lunedì 3 febbraio 2020) In un'intervista su 'la Repubblica' Umberto Bossi critica ancora una volta la linea nazionalista della nuova Lega di Matteo Salvini: "Nell'Italia meridionale l'elettorato si divide per clientele, come facciamo a credere che la Lega nazionalista diventi primo partito del Sud? È stato un errore provarci. Le ultime elezioni ci dicono che la strategia di andare al Sud è entrata in crisi. Torniamo indietro fin che siamo in tempo". fanpage

