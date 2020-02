Super Bowl 2020, l’abbraccio sul palco tra Jennifer Lopez e Shakira: i tifosi euforici per lo show delle due cantanti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Grande spettacolo all’intervallo del Super Bowl, a Miami, quando sul palco si sono esibite, per un quarto d’ora, Jennifer Lopez e Shakira. Secondo diversi addetti al settore, si è trattato di una delle esibizioni migliori di una finale di campionato del Nfl. Nel video, l’abbraccio tra le due artiste soddisfatte dopo lo show. Video Twitter/Diego Moreno L'articolo Super Bowl 2020, l’abbraccio sul palco tra Jennifer Lopez e Shakira: i tifosi euforici per lo show delle due cantanti proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

