Specie aliene: la Calabria “rischia di pagare cara la scarsa attenzione politica e sociale” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “La Calabria rischia di pagare cara la scarsa attenzione politica e sociale ad una nuova minaccia per le colture del nostro settore agricolo: le Specie aliene. No, non parliamo di marziani o omini verdi, ma di batteri, insetti e altri animali che per via del cambiamento climatico, del trasporto delle merci tra continenti diversi e dell’intervento umano su alcuni ambienti, si stanno spostando e propagando anche in aree dove non erano presenti sinora“: lo afferma in una nota la Federazione calabrese dei dottori Agronomi e Forestali. “I due esempi più pericolosi ed eclatanti in Italia sono la Xylella e la cimice asiatica (Halymorpha halis), la prima che ha intaccato il patrimonio olivicolo pugliese, la seconda che invece sta mettendo a serio rischio le colture di tanti agricoltori, sinora prevalentemente nella Pianura Padana, ma che adesso sembra essere arrivata ... meteoweb.eu

