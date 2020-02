Siria:scambi di fuoco con Turchia,morti

Numerositra le forze armatene e turche, dopo un bombardamento dell'aviazionena sulla provincia di Idlib e la risposta turca. Il presidente turco Erdogan parla di 4 suoi soldati uccisi e 9 feriti;ininella reazione turca sarebbero 30-35. L'Osservatoriono per i diritti umani riferisce invece di 4 turchi e 6ni uccisi. "Voglio dire a Mosca che il bersaglio non siete voi ma il regime di Assad,non opponetevi",dice Erdogan. Mosca:Ankara non ci ha avvisato della sua presenza nella regione.(Di lunedì 3 febbraio 2020)