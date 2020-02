Short track, Coppa del Mondo Dresda 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ritorna la Coppa del Mondo di shot track. Il quinto e penultimo appuntamento stagionale si tiene a Dresda in Germania. L’Italia cerca conferme dopo un positivo Europeo di Debrecen, che si è chiuso con il podio nell’Overall di Arianna Fontana e Martina Valcepina, che si sono dovute arrendere all’imbattibile Suzanne Schulting. Anche tra gli uomini, bronzo nella staffetta, sono arrivate buone notizie, che sperando di essere bissate anche sul ghiaccio tedesco. programma orari TV Coppa DEL Mondo Short track Dresda 2020 Non ci sarà diretta televisiva per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2020 di Short track a Dresda. La copertura sarà garantita dal canale streaming su Youtube della ISU. Di seguito il programma: Sabato 8 Febbraio Dalle 13.16 Quarti di finale D/U 1000m Dalle 14.01 Semifinali D/U 1500m Dalle 14.37 Semifinali D/U 1000m Dalle 15.11 Finali D/U ... oasport

benedettiangio : RT @RegLombardia: #LNews @marticambiaghi premia vincitori #mondiali #juniores #shortrack: 5 #recordmondiali e 4 #italiani sono miglior #bi… - RegLombardia : #LNews @marticambiaghi premia vincitori #mondiali #juniores #shortrack: 5 #recordmondiali e 4 #italiani sono migli… -