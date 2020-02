Sfigurata con l’acido, l’orgoglio di Filomena: “Lui si è preso la mia faccia, io mi tengo la libertà” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Per quasi 38 anni ho sopportato violenze e angherie, poi ho deciso di dire basta e lui mi ha sfregiata con l’acido”. Dal 2012 Filomena Lamberti entra ed esce dagli ospedali per interventi ricostruttivi. Da poco la 59enne salernitana si è vista sospendere perfino la pensione di invalidità dall’INPS (280 euro), sua unica fonte di sostentamento : “La mia vita è sempre più dura, ma me la tengo stretta: è troppo preziosa”. “Un giorno ha preso l’acido che usavamo per sgorgare i tubi della pescheria, ‘guarda che ti do’, ha detto versandomelo sul viso”. Filomena è stata trasportata in ospedale in codice rosso mentre la faccia che i suoi figli amavano le scivolava via e gli occhi si trasformavano in due fessure bianche. ‘Mamma, riesci a vedermi?!’, le chiedeva suo figlio tra le lacrime mentre dolori lancinanti le ricordavano che quello non era un sogno, ma il ... limemagazine.eu

