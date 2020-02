Scaletta quarta serata Sanremo 2020, programma e ospiti finale giovani del 7 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si torna alla presentazione dei brani in gara a Sanremo 2020 nel corso della quarta serata che si apre con la semifinale delle Nuove Proposte. La quarta serata di Sanremo 2020 vede Amadeus alla conduzione, affiancato da diversi ospiti. A votare sarà la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival. La media tra le percentuali di voto della serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica di gradimento. Il programma della quarta serata di Sanremo 2020, venerdì 7 febbraio 2020 Spazio ai giovani e ai Campioni nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Le 4 Nuove Proposte ancora in gara disputeranno la semifinale per arrivare in due alla finale. Conosceremo a fine puntata il nome del vincitore della categoria. Per i Campioni è invece attesa una nuova esibizione. La gara delle Nuove Proposte di Sanremo 2020, venerdì 6 ... optimaitalia

