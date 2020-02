Sampdoria-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il campionato di Serie A 2019-2020 è arrivato ormai alla 22esima giornata, che si concluderà stasera con l’incontro fra Sampdoria e Napoli a Genova. Il match è in programma alle ore 20:45 al Luigi Ferraris. Come per ogni partita in quella fascia oraria del lunedì, la diretta sarà in esclusiva su Sky. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la partita in streaming. Sampdoria-Napoli verrà trasmessa in diretta precisamente sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 1. Per vedere in streaming il match del San Paolo è sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di uno dei big match più attesi dell’anno. L’ex Fabio Quagliarella, capocannoniere dello scorso campionato, sfida per l’ennesima volta il suo passato. Con lui anche Manolo Gabbiadini. Potrebbe ... calciomercato.napoli

SuperSportTV : ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ?????? ?? Roma ?? ?? Parma ???? ?? Napoli ?? ?? Fiore… - GoalItalia : #SampNapoli può rilanciare gli azzurri in chiave Champions ???? - sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli informazioni per la vendita biglietti settore ospiti ???? -