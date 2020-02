Rousseau, Casaleggio: “Piattaforma rimane voce iscritti”. Dessì ribatte: “Va gestita dagli eletti” (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Rousseau è sicuramente la voce degli iscritti e questo deve continuare a essere. Io non ricevo nessun fondo e da quindici anni lavoro gratuitamente per il Movimento Cinque Stelle": Davide Casaleggio frena le richieste di alcuni senatori Cinque Stelle per cui la piattaforma dovrebbe passare in mano al gruppo parlamentare. Emanuele Dessì, tra i firmatari, replica. "Gli iscritti sono iscritti al M5s, è il Movimento a dover gestire l'attività politica di Rousseau. Casaleggio è solo un prestatore di servizi". fanpage

