Robot, droni ed edifici green: ecco le forze armate del futuro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Chiara Giannini Il piano del capo di Stato Maggiore della Difesa Vecciarelli: lo spazio sarà usato come nuovo "terreno" di esercitazione Come saranno le forze armate del futuro? Il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha tracciato le linee di indirizzo per i prossimi anni in un documento intitolato «Il concetto strategico. Efficienza sistemica - rilevanza complessiva», partendo dal presupposto che gli scenari internazionali sono cambiati e che oggi è necessaria una maggiore cultura della Difesa. È dall'analisi del contesto di sicurezza che si possono ricavare gli indirizzi generali sui modelli organizzativi e di sviluppo delle capacità necessari per il prossimo futuro, in modo da delineare un concetto rinnovato di impiego dello strumento militare. Il mutamento degli scenari esteri, il fatto che realtà distanti e spesso ostili siano dotate di armi ... ilgiornale

FlaviusHarabor : Con D-space puoi controllare se puoi far volare il tuo drone - Sara_fromArda : @Serdy96124312 @mn8_alexander @RadioSavana Saranno solo disoccupati in più. Già abbiamo livelli di disoccupazione a… -