Papa Francesco: in periferia troppa miseria, Roma sia approdo salvezza (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “La proclamazione di Roma Capitale fu un evento provvidenziale, che allora suscito’ polemiche e problemi. Ma cambio’ Roma, l’Italia e la stessa Chiesa: iniziava una nuova storia. In 150 anni, Roma e’ tanto cresciuta e cambiata: ‘Da ambiente umano omogeneo a comunita’ multietnica, nella quale convivono, accanto a quella cattolica visioni della vita ispirate a altri credo religiosi ed anche a concezioni non religiose dell’esistenza’ (S. Giovanni Paolo II, Discorso in Campidoglio, 15 gennaio 1998: Insegnamenti XXI,1 1998, 115). La Chiesa, in questa vicenda, ha condiviso le gioie e i dolori dei Romani”. È il messaggio inviato da Papa Francesco in occasione dell’apertura delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, letto dal segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, dal palco del Teatro ... romadailynews

