Meteo Roma del 03-02-2020 ore 06:10 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord cieli nuvolosi in Liguria con deboli piogge in arrivo fin dal mattino tempo stabile sulle altre regioni del nord Italia con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi situazione sostanzialmente invariate nel resto della giornata al centro stabile al mattino sulla Toscana Umbria Lazio con deboli piogge associate asciutto altrove deboli piogge o pioviggini possibili anche nel proseguo della giornata tra Toscana e Umbria asciutto altrove al sud giornata di tempo stabile in gran parte delle regioni meridionali eccetto sulla Sardegna e sulla campagna con possibili deboli piogge o pioviggini al mattino asciutto da pomeriggio su tutte le regioni con locali schiarite le temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In ... romadailynews

