Le inchieste di Presadiretta: quando l'ultima ape smetterà di volare (Di lunedì 3 febbraio 2020) Come potrebbe essere un mondo senza api? Che conseguenza avrebbe sulla nostra vita, la scomparsa delle api nei cieli delle nostre campagne e città? E' paradossale, ma ci preoccupiamo (giustamente) dell'infezione del corona virus a migliaia di km da noi e non di problemi che abbiamo sotto gli occhi. Senza api, il costo del caffè salirebbe di prezzo, come il cioccolato, niente frutta e verdura sui banchi del supermercato, mirtilli, kiwi, melanzane e mandorle. Solo un lontano ricordo. (...)

