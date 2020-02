Jennifer Lopez e Shakira senza freni: sul palco si vede davvero tutto e… [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Stellari è dire poco! Shakira e JLo sono state le protagoniste assolute dell’ultimo SuperBowl. Lo show più atteso dagli americani ha lasciato tutti senza parole. Le due pop star si sono esibite senza colpo ferire e hanno davvero realizzato qualcosa di incredibile! Uno spettacolo tutto latino che ha lasciato il mondo a bocca aperta! Atomiche Insomma, è come se per Jennifer e Shakira il tempo non fosse mai trascorso; hanno ballato e cantato per 15 minuti senza mai fermarsi, mettendo in mostra dei fisici pazzeschi… meravigliose! L'articolo Jennifer Lopez e Shakira senza freni: sul palco si vede davvero tutto e… FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

