Indice di Oscillazione Artica verso valori record, INVERNO di nuovo in crisi (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLIMA E METEO: l'Indice AO, o Indice di Oscillazione Artica, rappresenta un elemento importante per la previsione meteo a cadenze medio-lunghi e fornisce indicazioni sulle possibili evoluzioni del meteo in una determinata stagione. Approssimativamente, con un Indice AO positivo avremo delle correnti atlantiche molto intense sull'Europa con afflussi di aria molto mite durante la stagione invernale a causa dell'approfondimento del Ciclone d'Islanda. Al contrario, un valore negativo di tale Indice è indicativo della presenza di zone di alta pressione a latitudini artiche, e quindi della possibilità di afflussi di aria fredda da nord sul nostro continente. L'Indice AO è stato positivo per gran parte di questa stagione invernale, ma, nei prossimi giorni, potrebbe raggiungere valori da record. Stando alle previsioni del Centro Meteo Europeo tale Indice potrebbe assumere un valore ... meteogiornale

zazoomnews : Indice di Oscillazione Artica verso valori record INVERNO di nuovo in crisi - #Indice #Oscillazione #Artica #verso - CmccClimate : È affascinante esplorare il Suono del Pacifico sfruttando la corrispondenza tra la forma d’onda dell’indice di Osci… -