Il significato di Rosso di Rabbia, la canzone di Anastasio a Sanremo 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tra i 24 big in gara in questa 70esima edizione del Festival di Sanremo troviamo il rapper Anastasio, che si presenta con un brano dal titolo "Rosso di Rabbia". Il cantante calcherà per la seconda volta il palco dell'Ariston, dove era già stato ospite lo scorso anno. Dopo il successo ottenuto con la partecipazione ad X Factor che gli ha consentito di essere amato dal pubblico, il 22enne è pronto a sorprenderci in questo esordio sanremese. fanpage

88Valery : @Alessan13775500 Adoro i fiori tutti ma i tulipani racchiudono una grazia e una particolare bellezza x me,il signif… - rebeckakrylova : RT @charlievforbes: @stargirlbday @rebeckakrylova parto con il farti gli auguri perché sono tutta storta; non me ne intendo moltissimo di a… - charlievforbes : @stargirlbday @rebeckakrylova parto con il farti gli auguri perché sono tutta storta; non me ne intendo moltissimo… -