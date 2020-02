Il Napoli cala il poker e rivede la Champions: Samp al tappeto (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli sbanca Marassi e si porta a -9 dal quarto posto che vale la Champions. Seconda vittoria di fila in campionato, la terza de si considera anche la coppa Italia contro la Lazio. Sampdoria battuta 4-2 al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, decisa a dieci dalla fine dal destro di Diego Demme che ribadisce in rete una conclusione di Insigne ribattuta dalla difesa soriana. L’inizio di partita è tutto azzurro. La formazione di Gattuso nel giro di un quarto d’ora si ritrova avanti due a zero grazie al colpo di testa vincente di Milik e al tap in sotto misura di Elmas. A riaprire i giochi ci pensa il solito Quagliarella con un gran destro al volo grazie anche allo scivolone di Hysaj. Nel finale di prima frazione il palo nega il gol del pareggio a Ramirez. Nella ripresa la formazione blucerchiata parte forte e trova il pareggio proprio con ... anteprima24

_PSalad : RT @Nai1926_: ?? Tre punti d'oro ?? ? Il Napoli cala il poker ed espugna #Marassi ?? #ForzaNapoliSempre #Napoli1926AmoreInfinito #Naplè https… - francodomicolo : RT @Nai1926_: ?? Tre punti d'oro ?? ? Il Napoli cala il poker ed espugna #Marassi ?? #ForzaNapoliSempre #Napoli1926AmoreInfinito #Naplè https… -