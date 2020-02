Il Guardian: la vittoria di Mourinho su Guardiola è il manifesto del caos (Di lunedì 3 febbraio 2020) La prima vittoria di Mourinho su Guardiola, del suo Tottenham sul Manchester City “è il frutto di un oltraggioso accumulo di possibilità e casualità” e non proprio un classico “trattato anti-calcio”. Il Guardian legge il 2-0 degli Spurs ma soprattutto l’incredibile statistica a supporto del match – due tiri due gol, contro venti tiri zero gol – in chiave “fortuna”. Non tanto la vittoria del pragmatismo sulla filosofia del possesso palla, ma soprattutto come “culmine di mille piccole tendenze, tutte in qualche modo puntate nella stessa direzione come il filo d’erba in un prato”. “Nonostante la supremazia e il dominio di palla del City – scrive Jonathan Liew – non sembra il classico trattato anti-calcio. Le squadre di Mourinho sono allenate ad aumentare la pressione, e sfruttare il gioco in ... ilnapolista

