Ginnastica artistica, tutte le novità delle Fate: elementi, coreografie ed esercizi. L’Italia viaggia verso le Olimpiadi (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Italia sta già lavorando per le Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano poco meno di sei mesi ai Giochi e la nostra Nazionale femminile di Ginnastica artistica vuole presentarsi in Giappone con l’obiettivo di lottare per una medaglia nella gara a squadre: il bronzo conquistato agli ultimi Mondiali ha fatto capire che le Fate possono puntare anche all’alloro a Cinque Cerchi e la marcia di avvicinamento all’appuntamento più importante del quadriennio è già entrata nel vivo. Le ragazze di Enrico Casella hanno lavorato tanto durante l’inverno e infatti hanno portato nuovi esercizi e nuove coreografie in occasione della prima tappa di Serie A andata in scena sabato pomeriggio a Firenze. Si tratta di novità importanti che naturalmente hanno bisogno di un po’ di tempo per essere assimilate, soprattutto al corpo libero dove le brixiane hanno commesso qualche ... oasport

OA_Sport : Ginnastica artistica, tutte le novità delle Fate: elementi, coreografie ed esercizi. L’Italia viaggia verso le Olim… - andreanighteye : Qual'è il vostro sport preferito? :) — Ginnastica artistica. - ginnasticando : SERIE A1, A2 & B di Artistica Femminile: dominio Brixia, Centro Sport Bollate in grande spolvero, bene il Giglio de… -